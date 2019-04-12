Новости аналитики

18:17 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Банк России оценил годовую инфляцию в марте в 5,3 процента

17:48, 12.04.2019
Банк России оценил годовую инфляцию в марте в 5,3 процента
Фото: : ru.wikipedia.org / Ludvig14

В России годовая инфляция в марте составила 5,3%. Месяцем ранее этот показатель составлял 5,2%, говорится в обзоре Банка России «Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии».

В регуляторе отметили, что в марте темпы прироста цен замедлились до 0,3%, что в годовом выражении соответствует 4%.

Ранее Росстат оценил рост потребительских цен в марте в 5,3%. Наиболее заметное повышение потребительских цен зафиксировано в Республике Дагестан (1,7%) и Чукотском автономном округе (1,0%). При этом с начала года зафиксирован рост показателя на 1,8%.

АналитикаЭкономикаФинансы
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров