Зеленский назвал приоритетные задачи на посту президента Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом назвал среди своих приоритетных задач победу над коррупцией.



«Наш приоритет — не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ», — заявил Зеленский.

Избранный президент Украины также добавил, что намерен вернуть в законодательство статью о незаконном обогащении. Кроме того, по мнению Зеленского, стоит принять новый закон о выборах в Верховную раду, передает «Интерфакс-Украина».



Ранее Владимир Зеленский сообщил, что принятый Верховной радой законопроект о государственном языке будет проанализирован на соответствие Конституции Украины.

