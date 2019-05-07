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Зеленский назвал приоритетные задачи на посту президента Украины

15:34, 07.05.2019
Зеленский назвал приоритетные задачи на посту президента Украины
Фото: скриншот видео youtube.com

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом назвал среди своих приоритетных задач победу над коррупцией.

«Наш приоритет — не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ», — заявил Зеленский.

Избранный президент Украины также добавил, что намерен вернуть в законодательство статью о незаконном обогащении. Кроме того, по мнению Зеленского, стоит принять новый закон о выборах в Верховную раду, передает «Интерфакс-Украина».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что принятый Верховной радой законопроект о государственном языке будет проанализирован на соответствие Конституции Украины.

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