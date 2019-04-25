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Зеленский пообещал проверить закон о языке на соответствие Конституции

14:13, 25.04.2019
Зеленский пообещал проверить закон о языке на соответствие Конституции
Фото: скриншот видео youtube.com

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принятый Верховной радой законопроект о государственном языке будет проанализирован на соответствие Конституции Украины.

По его словам, по итогам анализа он будет принимать решение в соответствии с конституционными полномочиями президента и в интересах граждан.

Зеленский подчеркнул, что проект стал заложником политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом, передает пресс-служба политика.

Напомним, что сегодня Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Согласно закону, использование украинского языка становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Нарушения будут караться штрафами до $450.

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