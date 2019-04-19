Власти Башкирии могут объявить режим ЧС из-за гибели озимой пшеницы

Власти Башкирии могут ввести чрезвычайное положение из-за гибели озимой пшеницы.



«В настоящее время федеральные эксперты изучают ситуацию, связанную с гибелью озимой пшеницы, проводят обследование площадей в ряде районов республики. По итогам мониторинга будет принято решение о введении или отказе от введения режима чрезвычайного положения», — сказал заместитель министра регионального сельского хозяйства Ирик Сураков.

Он отметил, что на некоторых территориях гибель озимой пшеницы может достичь почти 30%. Неблагоприятная ситуация наблюдается в Чишминском, Благоварском, Буздякском и Кармаскалинском районах, пишет «Интерфакс».

Причинами гибели озимых являются болезни зерновой культуры и неблагоприятные условия перезимовки.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ заявили, что в хозяйствах республики гибели озимых культур на значительных площадях не наблюдается.