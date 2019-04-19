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Промышленность

Власти Башкирии могут объявить режим ЧС из-за гибели озимой пшеницы

08:25, 19.04.2019
Власти Башкирии могут объявить режим ЧС из-за гибели озимой пшеницы
Фото: pixabay.com

Власти Башкирии могут ввести чрезвычайное положение из-за гибели озимой пшеницы.

«В настоящее время федеральные эксперты изучают ситуацию, связанную с гибелью озимой пшеницы, проводят обследование площадей в ряде районов республики. По итогам мониторинга будет принято решение о введении или отказе от введения режима чрезвычайного положения», — сказал заместитель министра регионального сельского хозяйства Ирик Сураков.

Он отметил, что на некоторых территориях гибель озимой пшеницы может достичь почти 30%. Неблагоприятная ситуация наблюдается в Чишминском, Благоварском, Буздякском и Кармаскалинском районах, пишет «Интерфакс».

Причинами гибели озимых являются болезни зерновой культуры и неблагоприятные условия перезимовки.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ заявили, что в хозяйствах республики гибели озимых культур на значительных площадях не наблюдается.

ПромышленностьАгропром Башкортостан
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