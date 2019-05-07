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Президент Татарстана ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Лаишевском районе

14:36, 07.05.2019
Президент Татарстана ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Лаишевском районе
Фото: president.tatar.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Лаишевский муниципальный район, где ознакомился с ходом весенне-полевых работ в хозяйствах.

Глава Лаишевского муниципального района Михаил Афанасьев рассказал, что полевые работы проводятся в соответствии с графиком.

Президент РТ, в свою очередь, призвал аграриев работать с полной отдачей. Минниханов также отметил, что необходимо уделить внимание таким отраслям, как животноводство и овощеводство, передает пресс-служба президента РТ.

Затем Рустам Минниханов отправился в Сабинский муниципальный район.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов рассказал, что все посевные работы в Татарстане должны завершиться к 10 мая.

ОбществоВласть Татарстан
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