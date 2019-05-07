Президент Татарстана ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Лаишевском районе

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Лаишевский муниципальный район, где ознакомился с ходом весенне-полевых работ в хозяйствах.



Глава Лаишевского муниципального района Михаил Афанасьев рассказал, что полевые работы проводятся в соответствии с графиком.



Президент РТ, в свою очередь, призвал аграриев работать с полной отдачей. Минниханов также отметил, что необходимо уделить внимание таким отраслям, как животноводство и овощеводство, передает пресс-служба президента РТ.



Затем Рустам Минниханов отправился в Сабинский муниципальный район.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов рассказал, что все посевные работы в Татарстане должны завершиться к 10 мая.

