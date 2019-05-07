Президент Татарстана ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Лаишевском районе
Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Лаишевский муниципальный район, где ознакомился с ходом весенне-полевых работ в хозяйствах.
Глава Лаишевского муниципального района Михаил Афанасьев рассказал, что полевые работы проводятся в соответствии с графиком.
Президент РТ, в свою очередь, призвал аграриев работать с полной отдачей. Минниханов также отметил, что необходимо уделить внимание таким отраслям, как животноводство и овощеводство, передает пресс-служба президента РТ.
Затем Рустам Минниханов отправился в Сабинский муниципальный район.
Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов рассказал, что все посевные работы в Татарстане должны завершиться к 10 мая.
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