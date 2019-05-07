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Сильвестр Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле

12:47, 07.05.2019
Сильвестр Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле
Фото: ФК Уфа

Болельщики ФК «Уфа» признали форварда команды Сильвестра Игбуна лучшим футболистом в составе своей команды в апреле. Об этом сообщает официальный сайт уфимского клуба. В голосовании нападающий набрал 59,8% голосов. Игбун признавался лучшим игроком и в марте.

Второе место занял полузащитник Кэтэлин Карп с 11,1% очками, а третью позицию занял голкипер Александр Беленов — у него 7,7% баллов.

Уфимский клуб после 27 туров Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице 14-е место с 26 очками. В следующем туре «Уфа» 12 мая на выезде сыграет против «Спартака».

СпортФутбол Башкортостан
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