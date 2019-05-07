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На посевные работы в Татарстане направят 25 млрд рублей

12:35, 07.05.2019
На посевные работы в Татарстане направят 25 млрд рублей
Фото: pixabay.com

На весенние посевные работы в Татарстане направят 25 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов.

По его словам, 11 млрд рублей привлечены в качестве кредитов. Он отметил, что до начала весенне-полевых работ власти РТ направили аграриям порядка 5,5 млрд рублей в качестве поддержки.

Ранее сообщалось, что в Татарстане все посевные работы завершатся 10 мая.

Всего общая посевная площадь составляет 2,8 млн га, сев яровых культур планируется провести на площади 1 млн 742 тыс. га. Среди культур: площадь зерновых и зернобобовых составляет 1,5 га, технических культур — 336 тыс. га, кормовых — около 1 млн га.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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