Расследование дела экс-главы московского Следкома завершено

Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего главы московского управления Следственного комитета России (СКР) генерала Александра Дрыманова.

По словам адвоката Марка Каверзина, Дрыманову предъявлено обвинение в получении взятки в окончательной редакции. Генерал не признает вину, пишет «Интерфакс».

Как считает следствие, Дрыманов получил $200 тыс. за освобождение из следственного изолятора и смягчение обвинения подельнику криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) — Андрею Кочуйкову (Итальянец). Последнего задержали после перестрелки в Москве в декабре 2015 года.

Напомним, что в июле прошлого года суд арестовал Дрыманова. Ему предъявили обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Мужчина не признал вину и заявил, что возбужденное против него уголовное дело — оговор.