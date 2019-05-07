Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что письмо Россельхознадзора от 4 июня 2018 года №ФС-КС-7/13391 утратило силу», — говорится в документе ведомства.

При этом ограничения на поставку молочной продукции 29 белорусских предприятий, для которых установлены отдельные запреты, сохранятся. В их числе ОАО «Милкавита», «Щучинский маслосырозавод», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и другие.

Напомним, что в июне прошлого года Россельхознадзор временно запретил импорт молочной продукции из Белоруссии в таре более 2,5 литра. Ограничения касались пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок.

