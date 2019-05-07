«Тотальный контроль» введут еще на четырех трассах в Республике Татарстан

Фото: Инна Серова

Система «Тотальный контроль» в ближайшее время заработает на четырех трассах республиканского значения, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник УГИБДД по РТ Ленар Габдурахманов. По его словам, решение о введении тотального контроля за скоростью на новых участках дорог связано с положительным эффектом от работы системы, запущенной в ноябре 2018 года на трех федеральных трассах в границах республики — М-7, «Казань — Оренбург» и «Казань — Ульяновск».

— После запуска системы значительно снизилась аварийность на этих трассах, —

сообщил Габдурахманов. — Теперь система заработает на участке дороги «Казань — Малмыж» — в Арском направлении, на Альметьевской трассе — на участке «Набережные Челны — Заинск», а также на отрезке «Казань — Шемордан» и на дороге «Чистополь-Нижнекамск».



Ранее «Реальное время» сообщало о введении «Тотального контроля» на федеральных трассах.

