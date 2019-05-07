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Экс-помощника президента Татарстана представили в качестве гендиректора «Таттелекома»

11:42, 07.05.2019
Экс-помощника президента Татарстана представили в качестве гендиректора «Таттелекома»
Фото: tatarstan.ru

Бывшего помощника президента РТ Айрата Нурутдинова сегодня представили коллективу ПАО «Таттелеком» в качестве нового генерального директора компании.

В мероприятии участвовали министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и председатель совета директоров ПАО «Таттелеком», генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин.

Напомним, что Нурутдинов сменил на посту гендиректора ПАО «Таттелеком» Лутфуллу Шафигуллина, который возглавлял компанию с 2006 года.

Роман Шайхутдинов выразил благодарность Лутфулле Шафигуллину за большой вклад в развитие отрасли связи в республике. Шафигуллин пожелал сотрудникам «Таттелеком» и новому руководству дружной согласованной работы, передает пресс-служба президента РТ.

Айрат Нурутдинов в свою очередь поблагодарил за поддержку и оказанное доверие.

ТехнологииТелекоммуникации Татарстан
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