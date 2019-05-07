Экс-помощника президента Татарстана представили в качестве гендиректора «Таттелекома»

Бывшего помощника президента РТ Айрата Нурутдинова сегодня представили коллективу ПАО «Таттелеком» в качестве нового генерального директора компании.



В мероприятии участвовали министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и председатель совета директоров ПАО «Таттелеком», генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин.



Напомним, что Нурутдинов сменил на посту гендиректора ПАО «Таттелеком» Лутфуллу Шафигуллина, который возглавлял компанию с 2006 года.



Роман Шайхутдинов выразил благодарность Лутфулле Шафигуллину за большой вклад в развитие отрасли связи в республике. Шафигуллин пожелал сотрудникам «Таттелеком» и новому руководству дружной согласованной работы, передает пресс-служба президента РТ.

Айрат Нурутдинов в свою очередь поблагодарил за поддержку и оказанное доверие.

