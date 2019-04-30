Помощника президента Татарстана Нурутдинова назначили гендиректором «Таттелекома»

Фото: Максим Платонов

Совет директоров «Таттелекома» назначил помощника президента Татарстана Айрата Нурутдинова гендиректором компании, сообщает «Коммерсант».

Полномочия нынешнего главы Лутфуллы Шафигуллина досрочно завершаются 6 мая.

Напомним, «Реальное время» писало о скором уходе Айрата Нурутдинова с поста главы РФП. Источники издания прочили ему две новые должности, в том числе главы «Таттелекома». Заявлялось, что глава Республиканского фонда поддержки пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» (РФП) Айрат Нурутдинов может покинуть свой пост еще до выборов в татарстанский парламент. Отмечалось, что сам фонд теперь возглавит первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин — по крайней мере, лидерам движений вкладчиков ТФБ и «Интеха» говорят об этом на встречах в правительстве РТ уже полгода.

