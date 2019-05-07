Новости бизнеса

11:15 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

«Аэрофлот» объяснил причину отмены рейсов на Шри-Ланку и Бали

10:25, 07.05.2019
«Аэрофлот» объяснил причину отмены рейсов на Шри-Ланку и Бали
Фото: realnoevremya.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объяснила, почему приостановила до июля рейсы на Шри-Ланку и Бали.

Отмечается, что на Шри-Ланку перелеты были отменены в связи с рекомендациями МИДа и Ростуризма. Ведомства советовали россиянам на время воздержаться от поездок в страну до нормализации ситуации.

Рейсы на Бали приостановлены из-за снижения сезонного спроса на билеты и изменения траектории маршрутов. В частности, было закрыто воздушное пространство над Пакистаном, передает РБК.

Напомним, вчера «Аэрофлот» отменил рейсы в Казань и другие города после авиакатастрофы в Шереметьево.

БизнесТранспорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров