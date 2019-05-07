«Аэрофлот» объяснил причину отмены рейсов на Шри-Ланку и Бали

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объяснила, почему приостановила до июля рейсы на Шри-Ланку и Бали.

Отмечается, что на Шри-Ланку перелеты были отменены в связи с рекомендациями МИДа и Ростуризма. Ведомства советовали россиянам на время воздержаться от поездок в страну до нормализации ситуации.

Рейсы на Бали приостановлены из-за снижения сезонного спроса на билеты и изменения траектории маршрутов. В частности, было закрыто воздушное пространство над Пакистаном, передает РБК.

Напомним, вчера «Аэрофлот» отменил рейсы в Казань и другие города после авиакатастрофы в Шереметьево.