«Аэрофлот» отменил рейсы в Казань и другие города после авиакатастрофы в Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 46 рейсов, отправляющихся из московского аэропорта Шереметьево и прибывающих туда 6 и 7 мая. Из них 31 рейс был запланирован 6 мая и 15 рейсов — на 7 мая.

Так, 6 мая отменены рейсы в Уфу, Нижний Новгород, Казань, Саранск и т.д., 7 мая — Самару, Саратов, Оренбург и другие города, говорится в сообщении «Аэрофлота» в Twitter.



Кроме того, изменено время вылетов нескольких рейсов в Набережные Челны и обратно, Казань, Уфу и т.д.

Отмена и перенос рейсов связаны с ограничениями в работе аэропорта Шереметьево.



Напомним, 5 мая произошла катастрофа с участием самолета Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево. При посадке судно загорелось, погиб 41 человек.