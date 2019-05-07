Минтруд назвал российские регионы с самой развитой инфраструктурой для инвалидов

Липецкая область возглавила рейтинг регионов России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Данные по итогам 2018 года подготовил Минтруд РФ.

Согласно результатам исследования, в Липецкой области находятся 96,6% объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, которые доступны для тех, чьи физические возможности постоянно или временно ограничены.

На втором месте расположилась Республика Коми (94%). Далее следуют Республика Марий Эл (91,6%), Ярославская (91,6%) и Псковская области (91%), передает RT.

В конце списка — Астраханская (38,2%), Орловская (46,3%) и Оренбургская области (54%).

Всего по России доля доступных для инвалидов социальных объектов составляет 64,1%.

Напомним, ранее Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями.