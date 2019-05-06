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На саммите в Румынии представители Евросоюза обсудят стратегию на ближайшие 5 лет

23:52, 06.05.2019
На саммите в Румынии представители Евросоюза обсудят стратегию на ближайшие 5 лет
Фото: pixabay.com

9 мая в Сибиу пройдет неформальный саммит, на котором главы государств и правительств Евросоюза обсудят стратегию на ближайшие 5 лет, сообщает ТАСС.

По итогам обсуждений в Сибиу будет сформирована стратегическая повестка ЕС на 2019—2024 годы, которую Евросовет примет в июне.

Напомним, ранее на встрече в Берлине парламентарии России и Германии пришли к общему выводу, что необходимо уходить от санкций РФ и Евросоюза, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал глава делегации Госдумы, первый вице-спикер Александр Жуков. На встрече было высказано общее мнение, что странам необходимо уходить от всех экономических санкций и контрсанкций, налаживать более тесное экономическое сотрудничество, которое было бы выгодно обоим государствам.

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