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Парламентарии России и Германии высказались о необходимости уходить от санкций РФ и ЕС

20:58, 06.05.2019
Парламентарии России и Германии высказались о необходимости уходить от санкций РФ и ЕС
Фото: pixabay.com

На встрече в Берлине парламентарии России и Германии пришли к общему выводу, что необходимо уходить от санкций РФ и Евросоюза, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал глава делегации Госдумы, первый вице-спикер Александр Жуков. На встрече было высказано общее мнение, что странам необходимо уходить от всех экономических санкций и контрсанкций, налаживать более тесное экономическое сотрудничество, которое было бы выгодно обоим государствам.

Российская делегация прибыла в Берлин в понедельник. После общения с вице-президентами Бундестага пройдет товарищеский футбольный матч между командами российских и германских парламентариев.

Напомним, ранее глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, являются нарушением международного права.

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