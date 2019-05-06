Парламентарии России и Германии высказались о необходимости уходить от санкций РФ и ЕС

На встрече в Берлине парламентарии России и Германии пришли к общему выводу, что необходимо уходить от санкций РФ и Евросоюза, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал глава делегации Госдумы, первый вице-спикер Александр Жуков. На встрече было высказано общее мнение, что странам необходимо уходить от всех экономических санкций и контрсанкций, налаживать более тесное экономическое сотрудничество, которое было бы выгодно обоим государствам.

Российская делегация прибыла в Берлин в понедельник. После общения с вице-президентами Бундестага пройдет товарищеский футбольный матч между командами российских и германских парламентариев.

Напомним, ранее глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, являются нарушением международного права.

