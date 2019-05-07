7 мая в Татарстане ожидается потепление до 23°С

7 мая синоптики прогнозируют в Татарстане облачную погоду с прояснениями, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до 18-23°С.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о введении в республике режима чрезвычайной ситуации. Причиной стал объем гибели озимых культур. Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов сообщал, что высокий снежный покров, талая почва из-за теплой погоды, более затяжной сход снега нынешней весной привели к истощению растений.

