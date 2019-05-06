Накануне Дня Победы по улицам Нижнекамска проедет «Трамвай памяти»

8 мая с 15 часов в Нижнекамске по маршруту №2 будет курсировать «Трамвай памяти», сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

В программе запланированы викторины с пассажирами, раздача георгиевских лент, чтение стихотворений, исполнение песен военных лет. Будет специально оформленная фотозона. Каждый желающий сможет рассказать о своих близких, внесших вклад в Победу.

Напомним, в Казани из-за празднования Дня Победы и подготовки к 9 Мая изменится схема движения девяти автобусных маршрутов. Об этом рассказал председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.



По его словам, сегодня и завтра с 17 до 23 часов, а также с 17 часов 8 мая до 21 часа 9 мая изменяются схемы движения девяти автобусных маршрутов под номерами 6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74 и 75 по улицам Право-Булачной, Чернышевского, Московской, Ташаяк, Саид-Галеева и Кировской дамбе. Кроме того, в этот период движение троллейбусного маршрута №2 закроется.

