«Аэрофлот» заявил о выплате компенсаций всем пассажирам рейса SU1492 Москва — Мурманск

Правление «Аэрофлота» заявило о выплате компенсации всем пассажирам и семьям погибших в авиакатастрофе, случившейся 5 мая в аэропорту Шереметьево, сообщается на официальном портале компании.

Выплаты начнутся 7 мая. По одному миллиону рублей выплатят пассажирам, которым не потребовалась госпитализация. По два миллиона рублей — пассажирам, которые были госпитализированы 5 мая. За каждого погибшего пассажира родственники получат по пять миллионов рублей. Эти суммы будут выплачены «Аэрофлотом» в дополнение к обязательным страховым выплатам.

Напомним, в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Инцидент случился вечером в воскресенье, 5 мая. Самолет, следовавший рейсом Москва — Мурманск, после взлета запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево.

