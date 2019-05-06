Полиция в Казахстане задержала активиста с пустым плакатом

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В казахстанском Уральске полиция задержала активиста Аслана Сагутдинова с пустым плакатом.

Молодой человек вышел с плакатом на площадь имени Абая. Таким образом он хотел показать, что в Казахстане нет гражданских прав. Перед задержанием активист заявил журналистам, что он «простой гражданин, не участвующий в пикете, но при этом меня все равно заберут в отдел полиции».

В отделении полиции сотрудники просили Сагутдинова что-нибудь нарисовать на своем плакате, чтобы составить административный протокол, однако он отказался, и его отпустили, пишет «Уральская неделя».