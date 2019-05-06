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Mercedes отзывает более 1,5 тысячи автомобилей в России

16:50, 06.05.2019
Mercedes отзывает более 1,5 тысячи автомобилей в России
Фото: wikimedia.org

АО «Мерседес-Бенц РУС», официальный дилер Mercedes в России, отзовет 1 569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class,

Как сообщается на сайте Росстандарта, отзыву подлежат машины, проданные в период с марта 2017 года по июнь 2018 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является их неисправность: на определенных автомобилях с Distronic Plus и ассистентом рулевого управления функция обнаружения отсутствия рук на рулевом колесе может не соответствовать спецификации», — говорится в сообщении.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее сообщалось, что в России отзовут 1 080 автомобилей Mercedes-Benz 205.

ПромышленностьМашиностроение
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