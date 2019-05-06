Новости бизнеса

16:59 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

«ИрАэро» получила допуск для полетов из Казани в Шанхай

15:43, 06.05.2019 1
«ИрАэро» получила допуск для полетов из Казани в Шанхай
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Авиакомпания «ИрАэро» получила допуск от Росавиации на полеты по маршруту Казань — Шанхай. Полеты будут осуществляться не более двух раз в неделю.

Кроме того, «ИрАэро» получила допуски на выполнение регулярных рейсов из аэропорта Жуковский по семи маршрутам в Китай.

Также авиакомпании предоставлен допуск на маршрут Жуковский — Батуми (до четырех раз в неделю) и Санкт-Петербург — Карши (один раз в неделю), следует из приказа Росавиации.

Напомним, что в прошлом году «ИрАэро» занималась перевозкой туристов из России на китайский курортный остров Хайнань, но в декабре сообщила об остановке полетов. Причиной, по заявлению авиакомпании, стала задолженность туроператора «Жемчужная река» в размере $2,3 млн.

БизнесТранспорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:28
    У вас была статья о Китае и самолетах из Казани в Хэфэй.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров