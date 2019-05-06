В Татарстане у 80 тыс. пенсионеров вырастет пенсия до прожиточного минимума

В мае пенсия у более 80 тыс. неработающих пенсионеров Татарстана вырастет до прожиточного минимума, а затем будет проиндексирована в соответствии с новым законом о федеральной социальной выплате.

«С 1 января 50 тысяч человек получат прибавку, поскольку была индексация страховых пенсий, с 1 февраля получат те, у кого были проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, в их числе 9800 инвалидов, получающих федеральную соцдоплату, а с 1 апреля была индексация государственных пенсий, 30 тысячам человек перерасчитали государственную социальную доплату. Все выплаты осуществят в мае», — рассказала начальник отдела социальных выплат отделения ПФР по РТ Гульсина Сабирова.

Она отметила, что пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы пересчитать пенсию по новым правилам, пишет «Татар-информ».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий возможность поднимать пенсии выше прожиточного минимума.

Он предполагает исключение «из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ».