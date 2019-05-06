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В Оренбургской области ввели новый выходной для чиновников в честь дня поминовения усопших

14:13, 06.05.2019
В Оренбургской области ввели новый выходной для чиновников в честь дня поминовения усопших
Фото: kremlin.ru

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер подписал распоряжение о дополнительном выходном для чиновников региона.

Фотографию документа опубликовал Znak.

«Объявить 7 мая 2019 года — День поминовения усопших (Радоница) — нерабочим днем для работников органов исполнительной власти Оренбургской области», — говорится в распоряжении.

В пресс-службе губернатора подтвердили радиостанции «Говорит Москва» подлинность документа. Там отметили, что частные предприятия региона решение о выходном дне должны принимать самостоятельно.

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