В России создадут советы по господдержке научных центров мирового уровня

В России в рамках нацпроекта «Наука» будут организованы советы по государственной поддержке научных центров мирового уровня.

В постановлении правительства РФ отмечается, что предоставляться гранты будут по итогам открытого конкурса.



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что готовится принятие нормативных актов о создании и функционировании в России 16 центров мирового уровня. Четыре из них будут созданы по математическому направлению, три — по геномным исследованиям, остальные — по приоритетам стратегии научно-технологического развития РФ, передает «РИА Новости».



В марте стало известно, что Минобрнауки вместе с Минэкономразвития планируют создание сети из 20 международных научно-методических центров, которые будут распространять лучшие практики подготовки кадров цифровой экономики.

