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Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

08:19, 25.03.2019 1
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Фото: pixabay.com

Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала запуск ракеты с территории сектора Газа.

Снаряд попал в дом к северу от Тель-Авива. В результате обстрела пострадали как минимум шесть человек, сообщает Haaretz.

Перед этим в Израиле сработали сирены воздушной тревоги. Они прозвучали в округе Шарон и региональном совете Эмек-Хефер, уточнили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Ранее израильские военные сообщили, что из сектора Газа были выпущены две ракеты. При этом системы ПВО не пришлось задействовать. В результате атаки никто не пострадал.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 марта
    судя по картинке, стреляли из американского патриота.
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