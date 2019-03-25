Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала запуск ракеты с территории сектора Газа.

Снаряд попал в дом к северу от Тель-Авива. В результате обстрела пострадали как минимум шесть человек, сообщает Haaretz.

Перед этим в Израиле сработали сирены воздушной тревоги. Они прозвучали в округе Шарон и региональном совете Эмек-Хефер, уточнили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Ранее израильские военные сообщили, что из сектора Газа были выпущены две ракеты. При этом системы ПВО не пришлось задействовать. В результате атаки никто не пострадал.