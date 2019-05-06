В России хотят обанкротить крупнейшего производителя яиц

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» собирается подать иск о банкротстве АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР».

Основанием для подачи заявлений стал невозврат задолженности, которую Арбитражный суд Карелии восстановил решением от 27 декабря 2018 года, сообщает РБК со ссылкой на «Федресурс».

По данным Росптицесоюза, «Синявинская птицефабрика» является крупнейшим производителем яиц в России. В прошлом году предприятие произвело 1,32 млрд яиц. Также птицефабрика является крупнейшим экспортером — она поставляет столовое яйцо в страны Ближнего Востока, а недавно начала поставки сухого яичного порошка.