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После взрыва на химзаводе в Пермском крае выбросов опасных веществ не зафиксировано

10:36, 06.05.2019
После взрыва на химзаводе в Пермском крае выбросов опасных веществ не зафиксировано
Фото: pixabay.com

Выбросов опасных веществ не зафиксировано после взрыва на химическом заводе «Азот» в Березниках Пермского края. Об этом рассказали в министерстве территориальной безопасности региона.

На производственный цикл предприятия случившийся инцидент не влияет, опасности дальнейшего развития ситуации нет.

В компании «Уралхим» создан штаб для расследования происшествия, уточнили в пресс-службе ведомства.

На месте работают все профильные службы. В Березники выехал региональный министр территориальной безопасности Ришат Ибрагимов для контроля текущей обстановки.

Напомним, взрыв в Березниках на производстве аммиака произошел 6 мая. На месте скончались трое рабочих, один госпитализирован. Причина происшествия уточняется.

Общество
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