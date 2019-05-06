После взрыва на химзаводе в Пермском крае выбросов опасных веществ не зафиксировано

Выбросов опасных веществ не зафиксировано после взрыва на химическом заводе «Азот» в Березниках Пермского края. Об этом рассказали в министерстве территориальной безопасности региона.

На производственный цикл предприятия случившийся инцидент не влияет, опасности дальнейшего развития ситуации нет.

В компании «Уралхим» создан штаб для расследования происшествия, уточнили в пресс-службе ведомства.

На месте работают все профильные службы. В Березники выехал региональный министр территориальной безопасности Ришат Ибрагимов для контроля текущей обстановки.

Напомним, взрыв в Березниках на производстве аммиака произошел 6 мая. На месте скончались трое рабочих, один госпитализирован. Причина происшествия уточняется.