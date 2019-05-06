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Происшествия

СМИ: в Березниках на производстве аммиака произошел хлопок, есть погибшие

09:29, 06.05.2019 1
СМИ: в Березниках на производстве аммиака произошел хлопок, есть погибшие
Фото: pixabay.com

На филиале «Азот» ОХК «УралХим» в Березниках случился хлопок на производстве аммиака.

Инцидент произошел утром в понедельник, 6 мая. По предварительным данным, погибло трое рабочих, один госпитализирован. Все они трудились в ремонтной бригаде в цехе предприятия.

Возгорания нет. Угроза действующему производству отсутствует, передает «Коммерсант».

На данный момент официальных комментариев по ситуации нет.

Напомним, ранее в уфимской больнице №21 произошел хлопок.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:04
    Не первый раз встречаю, что в СМИ слово "взрыв" заменяют на "хлопок". Есть какое-то ограничение от государства на подобные слова?
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