СМИ: в Березниках на производстве аммиака произошел хлопок, есть погибшие

На филиале «Азот» ОХК «УралХим» в Березниках случился хлопок на производстве аммиака.

Инцидент произошел утром в понедельник, 6 мая. По предварительным данным, погибло трое рабочих, один госпитализирован. Все они трудились в ремонтной бригаде в цехе предприятия.

Возгорания нет. Угроза действующему производству отсутствует, передает «Коммерсант».

На данный момент официальных комментариев по ситуации нет.

Напомним, ранее в уфимской больнице №21 произошел хлопок.