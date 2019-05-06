Причиной катастрофы в Шереметьево стал отказ электроники самолета из-за молнии — СМИ

Основной версией катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево являются множественные отказы техники из-за попадания в воздушное судно молнии.



«В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники», — сообщил источник «Интерфакса».



После отказа электроники самолет совершил жесткую посадку, четыре раза ударившись о полосу. В результате была разрушена одна из стоек шасси. Предполагается, что ее детали попали в двигатель, после чего произошло возгорание.

Ранее стало известно, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Инцидент произошел 5 мая. Самолет, следовавший рейсом Москва — Мурманск, после взлета запросил экстренную посадку. В результате жесткого приземления воздушное судно загорелось.

