Эксперты рассказали о спросе на «ипотечные каникулы» по России

Наибольший спрос на «ипотечные каникулы» ожидается в Калмыкии, Тыве, Ингушетии, Крыму, Мордовии и Кабардино-Балкарии. Такой прогноз дали в РЭУ им. Г.В. Плеханова.



Специалисты рассчитали коэффициент покрытия жилищного кредита в разных регионах — сколько среднемесячных заработных плат требуется на выплату долга заемщика. В среднем по стране он составил от 39,4 до 98,2. В шести указанных выше регионах он оказался выше этих значений диапазона.



Отмечается, что у заемщиков из этих республик кредиты наименее обеспечены доходами, поэтому именно там наиболее велик риск невыплат и ожидается большой поток заявлений на «ипотечные каникулы».



Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что в целом по России массового спроса на программу ждать не стоит.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 1 мая подписал закон об «ипотечных каникулах». Они могут быть предоставлены на срок до 6 месяцев по просьбе заемщика, который оказался в трудной жизненной ситуации.

