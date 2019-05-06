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Эксперты рассказали о спросе на «ипотечные каникулы» по России

09:47, 06.05.2019
Эксперты рассказали о спросе на «ипотечные каникулы» по России
Фото: realnoevremya.ru

Наибольший спрос на «ипотечные каникулы» ожидается в Калмыкии, Тыве, Ингушетии, Крыму, Мордовии и Кабардино-Балкарии. Такой прогноз дали в РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Специалисты рассчитали коэффициент покрытия жилищного кредита в разных регионах — сколько среднемесячных заработных плат требуется на выплату долга заемщика. В среднем по стране он составил от 39,4 до 98,2. В шести указанных выше регионах он оказался выше этих значений диапазона.

Отмечается, что у заемщиков из этих республик кредиты наименее обеспечены доходами, поэтому именно там наиболее велик риск невыплат и ожидается большой поток заявлений на «ипотечные каникулы».

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что в целом по России массового спроса на программу ждать не стоит.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 1 мая подписал закон об «ипотечных каникулах». Они могут быть предоставлены на срок до 6 месяцев по просьбе заемщика, который оказался в трудной жизненной ситуации.

АналитикаОбщество
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