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В уфимской больнице №21 произошел хлопок

15:29, 16.11.2018
В уфимской больнице №21 произошел хлопок
Фото: ufa112.ru

При проведении технической проверки кислородной магистрали в уфимской больнице №21 произошел хлопок.

Инцидент случился днем в пятницу, 16 ноября. На место происшествия оперативно прибыли силы и средства РСЧС — 14 единиц техники, 38 человек, в том числе от МЧС — 10 единиц техники и 31 спасатель, полицейские и медики. В результате хлопка пострадавших и погибших нет.

Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, сейчас на месте проводятся восстановительные работы. Приемный покой работает в штатном режиме, системы жизнеобеспечения не повреждены. Специалисты выясняют причину хлопка.

Напомним, в начале ноября в многоэтажном доме в Уфе также произошел хлопок газа.

Происшествия Башкортостан
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