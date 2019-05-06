На месте аварийной посадки самолета в Шереметьево обнаружили два черных ящика

Фото: стоп-кадр - пресс-служба УФСБ России

В московском аэропорту Шереметьево на месте аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 спасатели обнаружили два черных ящика.

В настоящее время специалисты продолжают искать два других бортовых самописца, которые были расположены в хвостовой части самолета, передает РБК со ссылкой на источник в МЧС.

Отмечается, что поиски осложняются тем, что воздушное судно сильно пострадало от жесткой посадки и пожара.

Напомним, в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево вечером в воскресенье, 5 мая, погиб 41 человек. Самолет, следовавший рейсом Москва — Мурманск, после взлета запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево. При аварийной посадке воздушное судно загорелось.