Из Шереметьево в Мурманск отправился первый рейс после авиакатастрофы
Из московского аэропорта Шереметьево отправился первый рейс в Мурманск после катастрофы.
Рейс компании «Аэрофлот» SU1320 вылетел в 7.23 мск, сообщается на онлайн-табло аэропорта.
Ранее задержанный на 3 часа еще один рейс «Аэрофлота» SU1323 улетел в 5.31 мск из Мурманска в Шереметьево.
Напомним, в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево вечером в воскресенье, 5 мая, погиб 41 человек. Причины инцидента уточняются.Общество
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