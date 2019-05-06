Из Шереметьево в Мурманск отправился первый рейс после авиакатастрофы

Из московского аэропорта Шереметьево отправился первый рейс в Мурманск после катастрофы.

Рейс компании «Аэрофлот» SU1320 вылетел в 7.23 мск, сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Ранее задержанный на 3 часа еще один рейс «Аэрофлота» SU1323 улетел в 5.31 мск из Мурманска в Шереметьево.

Напомним, в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево вечером в воскресенье, 5 мая, погиб 41 человек. Причины инцидента уточняются.