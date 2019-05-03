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УНИКС обыграл «Калев» в первом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ

20:28, 03.05.2019
УНИКС обыграл «Калев» в первом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ
Фото: пресс-служба БК УНИКС

Казанский УНИКС встретился сегодня в «Баскет-холле» с эстонским «Калевом» в первом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ. Хозяева выиграли со счетом 92:82.

УНИКС лидировал во всех четвертях игры: 27:24; 24:23; 19:15; 22:20.

По итогам регулярного чемпионата УНИКС с 22 победами в 26 матчах занял вторую строчку таблицы. «Калев» с 14 победами оказался на 7-й.

СпортБаскетбол Татарстан
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