Ватерполисты казанского «Синтеза» обыграли волгоградский «Спартак»

Фото: пресс-служба "Синтеза"

Сегодня, 4 мая, казанский клуб "Синтез" обыграл в Волгограде "Спартак" со счетом 7:6. Таким образом казанцы отыгрались во втором матче полуфинальной серии чемпионата России по водному поло.

«Игра была очень быстрой, однако за первые 8 минут соперники сумели забить друг другу лишь по одному мячу, 1-1. За "Синтез" отличился Алексей Рыжов-Аленичев. В начале второй четверти, он вновь вывел свою команду вперед, 2-1, а затем и развил преимущество до двух "баночек", точно реализовав пенальти, 3-1. В течение трех минут волгоградцы — Еськов и Андрюков — сравняли шансы. И на большой перерыв команды вновь ушли при равном счете, 3-3», — передает пресс-служба «Синтеза».

После перерыва еще два мяча за казанцев забили Алексей Бугайчук и Егор Васильев. Далее по голу заработали «Спартак» и «Синтез». Перед заключительным периодом счет был 6-4 в пользу казанской команды.

Последние 8 минут игры "Синтез" выстоял. Большую нагрузку выдержал вратарь Антон Антонов. Однако большее, что смогли сделать "спартаковцы" — подсократить разницу до минимума. Финальная сирена зафиксировала на табло счет 7-6 в нашу пользу.