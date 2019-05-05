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Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура сезона 2018/19

19:17, 05.05.2019
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура сезона 2018/19
Фото: fhr.ru

Сборная России досрочно одержала победу в общем зачете Еврохоккейтура сезона 2018/19. Это стало возможным после того, как сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 2:1.

В общем зачете у сборной России 19 очков, сборная Финляндии также набрала 19 очков, однако российская команда опережает финнов по результатам личных встреч.

Таким образом, российская сборная в восьмой раз в истории проведения Еврохоккейтура стала победителем турнира. Больше всего побед у сборной Финляндии, которая выигрывала турнир девять раз.

Напомним, что сборной России сегодня еще предстоит сыграть с командой Чехии.

Ранее стало известно, что Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею.

СпортХоккей
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