Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура сезона 2018/19

Сборная России досрочно одержала победу в общем зачете Еврохоккейтура сезона 2018/19. Это стало возможным после того, как сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 2:1.

В общем зачете у сборной России 19 очков, сборная Финляндии также набрала 19 очков, однако российская команда опережает финнов по результатам личных встреч.



Таким образом, российская сборная в восьмой раз в истории проведения Еврохоккейтура стала победителем турнира. Больше всего побед у сборной Финляндии, которая выигрывала турнир девять раз.



Напомним, что сборной России сегодня еще предстоит сыграть с командой Чехии.

Ранее стало известно, что Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею.

