Защитник ФК «Уфа» Алексей Никитин: «Ничья ни нас, ни «Крылья Советов» не устроила»

Защитник футбольного клуба «Уфа» Алексей Никитин подвел итог матча 27 тура в Самаре, где местные «Крылья Советов» сыграли вничью с уфимцами (1:1):

— Соперник тоже хотел победить, мы немножко плохо вошли в игру. Много моментов было, когда мы убегали в атаку два в два и нужно было просто получше распорядиться мячом и может быть забили бы первыми. А так тяжело было пытаться отыграться.

Наверное, есть какая-то система, что мы довольно быстро пропускаем первыми — и с ЦСКА и с Тулой, надо разобраться самим. Но мы кажется даже лучше начинаем играть. Это подчеркивает, что у нас есть характер.



— Что помогает отыгрываться? Разговоры с Евсеевым?



— Ну он не говорит чего-то особенного, просто когда ты отыгрываешься один раз, то появляется чувство, что ты и в следующей игре можешь отыграться. И сегодня мы не теряли надежды, а когда счет 0:1, то всегда есть шанс. Конечно, мы хотели победить, а ничья ни нас, ни «Крылья» не устроила, — приводит слова Никитина корреспондент «Реального времени».



Напомним, что после 27 игр «Уфа» идет на 14-м месте в чемпионате России с 26 очками. «Крылья Советов» занимают 13-ю позицию, имея в своем активе 28 очков.

В следующем туре «Уфа» сыграет на выезде против московского «Спартака» 12 мая. «Крылья Советов» 11 мая в Грозном встретятся с местным «Ахматом».

