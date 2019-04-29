В Госсовете Татарстана рассказали о мерах господдержки личных подсобных хозяйств на селе

Ежегодно Республика Татарстан выделяет более 2 миллиардов рублей на программы поддержки ЛПХ (личных подсобных хозяйств) и КФХ (крестьянских (фермерских) хозяйств). Об этом рассказали на пресс-конференции в Госсовете РТ.



Начальник отдела развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Александр Молокин отметил, что на возмещение затрат на содержание дойных коров, козоматок и козочек старше одного года вместе с ветеринарным обслуживанием из бюджета республики выделяется 396,4 млн рублей.



Кроме того, в целях реализации закона РТ "О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории РТ" в 2019 году выделены субсидии в размере 142,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.



Всего в Татарстане в настоящее время зарегистрировано 456 тысяч ЛПХ, около 4,6 тысяч фермерских хозяйств, действует 1219 семейных ферм.



Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов рассказал, что из бюджета для подготовки к посевной направляются субсидии на сумму 6 млрд рублей.

