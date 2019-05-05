Три города из Якутии стали самыми экстремальными в мире

Испанская газета El Pais назвала самые экстремальные города в мире.

На первое место рейтинга попали Якутск и село Оймякон из Якутии. Оба населенных пункта отличает низкая температура воздуха. Далее идет еще один якутский город Верхоянск, где, по мнению авторов, имеет место один из самых экстремальных из-за рекордных перепадов температур.

Самым жарким городом мира стал мексиканский Сан-Луис-Рио-Колорадо в Мексике, самым труднодоступным — город Ла-Ринконада в Перу. Самым удаленным городом в мире по версии El Pais является город-остров Адак в группе Алеутских островов.

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