В Казани садоводы провели митинг против строительства дублера Горьковского шоссе

Сегодня в Казани, возле парка Петрова, прошел митинг владельцев участков в СНТ «Лагерная». Они выступили против строительства дороги-дублера Горьковского шоссе.

Согласно планам, эта дорога должна пройти через садоводческое товарищество. Под снос попадают несколько десятков дач.

Владельцы участков не согласны с суммой, которую власти предлагают им в качестве компенсации, передает «Татарстан24».

Дачники утверждают, что уже несколько месяцев ведут переписку с чиновниками, но так и не добились однозначного ответа.

Напомним, что проект первой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани разработает за 54,35 млн рублей ООО «Дорстрой комплекс». Тем временем исполком города опубликовал постановление о подготовке проекта планировки и межевания участка дороги.