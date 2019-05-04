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В Казани садоводы провели митинг против строительства дублера Горьковского шоссе

18:15, 04.05.2019
В Казани садоводы провели митинг против строительства дублера Горьковского шоссе
Фото: tatarstan24.tv

Сегодня в Казани, возле парка Петрова, прошел митинг владельцев участков в СНТ «Лагерная». Они выступили против строительства дороги-дублера Горьковского шоссе.

Согласно планам, эта дорога должна пройти через садоводческое товарищество. Под снос попадают несколько десятков дач.

Владельцы участков не согласны с суммой, которую власти предлагают им в качестве компенсации, передает «Татарстан24».

Дачники утверждают, что уже несколько месяцев ведут переписку с чиновниками, но так и не добились однозначного ответа.

Напомним, что проект первой очереди дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани разработает за 54,35 млн рублей ООО «Дорстрой комплекс». Тем временем исполком города опубликовал постановление о подготовке проекта планировки и межевания участка дороги.

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