На Урале погиб военнослужащий из-за подрыва боеприпаса

В Свердловской области на полигоне в результате подрыва боеприпаса пострадали пять военнослужащих.

Инцидент случился в пятницу, 3 мая, в воинской части в поселке Еланский. По предварительной причине, военные разожгли костер рядом с боеприпасом, после чего раздался взрыв.

Четыре человека получили ранения, один солдат скончался на месте, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).



Пострадавшие военные были оперативно доставлены в военный госпиталь гарнизона.

Напомним, ранее в Сирии погиб российский контрактник при выполнении боевого задания.