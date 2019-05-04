На Урале погиб военнослужащий из-за подрыва боеприпаса
В Свердловской области на полигоне в результате подрыва боеприпаса пострадали пять военнослужащих.
Инцидент случился в пятницу, 3 мая, в воинской части в поселке Еланский. По предварительной причине, военные разожгли костер рядом с боеприпасом, после чего раздался взрыв.
Четыре человека получили ранения, один солдат скончался на месте, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Пострадавшие военные были оперативно доставлены в военный госпиталь гарнизона.
Напомним, ранее в Сирии погиб российский контрактник при выполнении боевого задания.Происшествия
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