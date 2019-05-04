Глава полиции Венесуэлы отправлен в отставку
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил в отставку главу полиции страны Переса Ампуэду. Соответствующий указ был подписан накануне.
Причина данного решения не сообщается. Предварительно, отставка может быть связана с беспорядками, которые прошли в Венесуэле в конце прошлого месяца, передает NTN.
Стоит отметить, что 30 апреля в Венесуэле началась новая волна протестов, в ходе которой пострадали более 300 человек, 240 задержаны.
Напомним, ранее президент США Дональда Трамп заявил, что не хочет вторгаться в Венесуэлу.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым