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Глава полиции Венесуэлы отправлен в отставку

07:31, 04.05.2019
Глава полиции Венесуэлы отправлен в отставку
Фото: pixabay.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил в отставку главу полиции страны Переса Ампуэду. Соответствующий указ был подписан накануне.

Причина данного решения не сообщается. Предварительно, отставка может быть связана с беспорядками, которые прошли в Венесуэле в конце прошлого месяца, передает NTN.

Стоит отметить, что 30 апреля в Венесуэле началась новая волна протестов, в ходе которой пострадали более 300 человек, 240 задержаны.

Напомним, ранее президент США Дональда Трамп заявил, что не хочет вторгаться в Венесуэлу.

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