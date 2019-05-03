Трамп заявил, что не хочет вторгаться в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы проводить военную операцию на территории Венесуэлы. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
Отвечая на вопрос ведущей о вероятном переломном моменте, после которого Вашингтон решится на вторжение в Венесуэлу, Трамп подчеркнул, что у США есть множество вариантов, «в том числе очень жестких», по урегулированию венесуэльского кризиса.
«Но я бы не хотел этого делать. Я просто хочу помочь людям. Эти люди умирают, у них ничего нет», — отметил американский лидер.
Он добавил, что вероятность наступления на Венесуэлу все равно остается.
Напомним, ранее сообщалось, что армия Венесуэлы рассказала о готовности к отражению потенциального вторжения США.Общество
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