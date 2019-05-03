Трамп заявил, что не хочет вторгаться в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы проводить военную операцию на территории Венесуэлы. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос ведущей о вероятном переломном моменте, после которого Вашингтон решится на вторжение в Венесуэлу, Трамп подчеркнул, что у США есть множество вариантов, «в том числе очень жестких», по урегулированию венесуэльского кризиса.

«Но я бы не хотел этого делать. Я просто хочу помочь людям. Эти люди умирают, у них ничего нет», — отметил американский лидер.

Он добавил, что вероятность наступления на Венесуэлу все равно остается.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Венесуэлы рассказала о готовности к отражению потенциального вторжения США.