В Якутии обнаружены останки организмов возрастом более 500 млн лет

Ученые обнаружили в Якутии ископаемые останки организмов, которые обитали на Земле в эдиакарский период (635—542 млн лет назад).

«Обнаружено местонахождение ископаемых эдиакарских (живших в эдиакарском период) организмов с уникальной сохранностью мягких тканей, что представляет собой редкий случай. Породы, которые исследовали ученые, образовались более 500 млн лет назад», — сообщает пресс-служба Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН).

Изучая собранный материал, исследователи пытаются установить закономерности геологических процессов, совершенствовать периодизацию истории Земли и разобраться в эволюции органического мира на самом крупном в истории биосферы рубеже.

«Так, в изучаемой нами хатыспытской свите обнаружено местонахождение ископаемых эдиакарских организмов с уникальной сохранностью мягких тканей, что представляет собой редкий случай фоссилизации эдиакарских мягкотелых организмов в карбонатных породах», — рассказал сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии докембрия ИНГГ СО РАН Владимир Рогов.

Эдиакарские организмы — древние ископаемые живые существа, обитавшие, вероятно, в море. Вымерли в начале кембрийского периода (более 500 млн лет назад), уступив место новым обитателям Земли.