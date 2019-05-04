Трамп: «Провел долгий и хороший разговор с Путиным»

Президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Провел долгий и очень хороший разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как я всегда говорил, задолго до начала «охоты на ведьм», сближаться с Россией, и Китаем, да с кем угодно — это хорошо, а не плохо», — написал глава Белого Дома в Twitter.

Had a long and very good conversation with President Putin of Russia. As I have always said, long before the Witch Hunt started, getting along with Russia, China, and everyone is a good thing, not a bad thing.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2019

Он также отметил, что переговоры были продуктивными и коснулись всех важных тем, в которых пересекаются интересы Москвы и Вашингтона. Например, Венесуэлы, Украины, Северной Кореи и прочего.

Напомним, что сегодня Путин и Трамп провели полуторачасовые переговоры, на которых обсудили новое соглашение по сдерживанию ядерного вооружения, народных волнений в Венесуэле и прочего.