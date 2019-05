Трамп: «Провел долгий и хороший разговор с Путиным»

Президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Провел долгий и очень хороший разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как я всегда говорил, задолго до начала «охоты на ведьм», сближаться с Россией, и Китаем, да с кем угодно — это хорошо, а не плохо», — написал глава Белого Дома в Twitter.

Had a long and very good conversation with President Putin of Russia. As I have always said, long before the Witch Hunt started, getting along with Russia, China, and everyone is a good thing, not a bad thing....