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В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

11:42, 03.05.2019
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
Фото: realnoevremya.ru

В Донецкой народной республике (ДНР) наблюдаются большие очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме.

В пятницу, 3 мая, с утра у здания республиканской миграционной службы МВД уже собрались более 80 человек. По словах местных жителей, люди начали занимать место в очереди с пяти утра, передает «РИА Новости».

Уточняется, что с 7 мая подать документы на оформление российского гражданства можно будет во всех подразделениях миграционной службы ДНР.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в котором прописывается упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.

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