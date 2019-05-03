Россиян ждет очередная короткая рабочая неделя

В России на следующей неделе наступит очередная короткая рабочая неделя.

В связи с празднованием Дня Победы россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая. Рабочая неделя составит три дня — 6,7 и 8 мая. При этом 8 мая будет предпраздничным днем, в связи с чем можно будет уйти с работы на час раньше.

Длинные майские каникулы связаны с переносом выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля.

Напомним, ранее в ФАС рассказали, какие продукты традиционно дорожают перед майскими праздниками.