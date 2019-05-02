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В Татарстане доля убыточных организаций превысила 25%

15:14, 02.05.2019
В Татарстане доля убыточных организаций превысила 25%
Фото: sv-bob.livejournal.com/293074.html

В январе — феврале 2019 года в Татарстане сальдированный финансовый результат организаций без учета малого бизнеса достиг 82,6 млрд рублей, сообщает Tatcenter.

В число прибыльных попали 73,1% компаний, убыточными стали 26,9%. Совокупная прибыль компаний составила 94,5 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам первых двух месяцев 2019 года доля убыточных организаций в России составила 34,4%. В январе этот показатель составлял 35,8%.

По данным Росстата, доля прибыльных организаций в январе — феврале оказалась на уровне 65,6%. Сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил 2472,4 млрд рублей — 31,2 тыс. организаций получили прибыль в размере 3,1 трлн рублей, 16,4 тыс. организаций имели убыток на сумму 637,3 млрд рублей.

ЭкономикаОбществоБизнес Татарстан
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